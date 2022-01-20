20 Января 2022
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве рекордная суточная заболеваемость с начала пандемии – 11,5 тысяч

Россия впечатляющими темпами движется к рекордным показателям суточной заболеваемости коронавирусом, но пока все же не достигла их. Зато их достигла Москва, в которой за минувшие сутки насчитали 11,5 тыс. новых заболевших.

За последние сутки в стране было выявлено 38 850 новых случаев коронавируса, из них 11 557 приходится на Москву, еще 4753 – Санкт-Петербург и 2795 – Московская область. Во всех остальных регионах заболевших меньше тысячи.

Смертность пока остается стабильной и не показывает тенденции к росту. За последние сутки скончалось 684 человека – это меньше, чем на пике прошлой волны.

Выздоровело за день только 24,5 тыс. человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.

Теги: москва, заболеваемость, рекорд, россия, новая волна



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