В Москве рекордная суточная заболеваемость с начала пандемии – 11,5 тысяч

Россия впечатляющими темпами движется к рекордным показателям суточной заболеваемости коронавирусом, но пока все же не достигла их. Зато их достигла Москва, в которой за минувшие сутки насчитали 11,5 тыс. новых заболевших.

За последние сутки в стране было выявлено 38 850 новых случаев коронавируса, из них 11 557 приходится на Москву, еще 4753 – Санкт-Петербург и 2795 – Московская область. Во всех остальных регионах заболевших меньше тысячи.

Смертность пока остается стабильной и не показывает тенденции к росту. За последние сутки скончалось 684 человека – это меньше, чем на пике прошлой волны.

Выздоровело за день только 24,5 тыс. человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.