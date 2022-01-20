У свердловских бригад "скорых" появятся экспресс-тесты для выявления коронавируса

Начиная с февраля бригады "скорой помощи" в Свердловской области будут возить с собой экспресс-тесты для выявления коронавируса на месте. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, при выявлении заболевания, пациенту сразу же оставят пакет с необходимыми медикаментами, которые также начнут выдавать медикам в следующем месяце.

"С первых чисел февраля "скорая помощь" получит системы, быстро выполняющие анализы. Они показывают совпадение с результатами ПЦР исследования. Бригады получат необходимый набор медикаментов и, в случае если они выехали к человеку по вызову, сделали экспресс-тест и обнаружилось заболевание, ему сразу же будут оставлены медикаменты, определено лечение. Дальше поликлиника уже будет отслеживать, как он лечится и его состояние. Это позволит разгрузить амбулаторное звено и просто нивелировать какие-то вещи", - заявил Креков.

Он также отметил, что регион уже получил 140 тыс. тестов для экспресс-анализа, а через несколько дней прибудет еще 260 тыс. Всего Средний Урал ожидает поставки 1 млн тестов.

"Сегодня губернатор дал поручение применить экспресс-тестирование к педагогам, потому что они в группе повышенной опасности. Они не буду тратить на это какие-либо деньги. В эту категорию граждан также войдут медицинские работники. Благодаря этому тесту, удастся вовремя выявлять заболевание и новый штамм, который иногда никак себя не проявляет", - пояснил замгубернатора.