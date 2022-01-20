20 Января 2022
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Канада, ковид, заболеваемость, вакцинация (2022) | Фото: Дмитрий Жуков

Коллективный иммунитет к ковиду может быть недостижим - главный санврач Канады

Главный специалист по общественному здравоохранению Канады Тереза Тэм заявила, что коллективный иммунитет вообще может быть недостижим в случаев с коронавирусом, ведь последний подвергается постоянной эволюции. По ее мнению, заболевание станет эндемичным: все люди будут заражаться повторно.
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Канада, вакцинированная на 83%, переживает сильнейший рост заболеваемости и смертности. Оппозиция критикует власти за малое количество больничных коек, нехватку медицинских работников и другие недостатки, проявившиеся во время этой волны, которые вынуждают вводить ограничения и показывают неспособность противостоять угрозе.

В Канаде, как и большинстве других стран Запада, беспрецедентный рост заболеваемости произошел после начала кампании по бустерной (усиливающей) вакцинации.

Саму концепцию коллективного иммунитета к ковиду, как респираторному заболеванию, давно подвергают сомнению многие эксперты. Летом это признали в Исландии и Норвегии.

Теги: канада, ковид, коллективный иммунитет



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