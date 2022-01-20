В Свердловской области будут закрывать ТЦ, где не соблюдается масочный режим

Власти Свердловской области будут вынуждены ограничивать деятельность торговых центров, где систематически нарушается масочный режим. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, многие люди продолжают носить маски неправильно, а после замечания охраны в ТЦ надевают ее лишь на время, после чего спускают или вовсе убирают в карман.

"Я хочу предупредить все торговые центры вне зависимости от их величины, если мы будем выявлять случаи нарушения масочного режима, и они будут носить системный характер... Очень часто бывает, что охранник предупреждает, что должна быть надета маска, а человек надевает и через 5 метров снимает. Везде при обслуживании на кассах, при входах, на выходах, при пользовании каких-либо других услуг: везде должны требоваться маски, причем правильно надетые. Если эти требования владельцем выполняться не будут, и он не будет в состоянии обеспечивать такое функционирование учреждения, мы будем вынуждены ограничивать его работу и делать так, чтобы люди туда (в ТЦ) просто не имели возможность пройти, потому что там не обеспечивается необходимый санитарный режим", - заявил Креков.

По его словам, QR-коды сыграли положительную роль и привели к резкому росту числа вакцинированных в ноябре, и сегодня, в условиях распространения нового штамма, ситуация ожидаемо изменилась. В связи с этим уже более 70% свердловчан поставили прививку. Многие переболели и потому тоже имеют QR-код, из-за чего вводить ограничения на входы в ТЦ и места общепита пока не требуется. Однако это не значит, что имеющиеся ограничения нужно игнорировать.

"Когда штамм будет более подробно изучен, тогда будут вырабатываться специфические меры борьбы. На первом этапе мы считаем самым необходимым перевести людей в дистанционный режим работы, изоляцию людей старше 60 лет и тех людей, которые имеют хронические заболевания и, как я уже сказал, строгое соблюдение тех норм, которые уже существуют. Мы резко увеличим количество и частоту выходов рабочих групп в общественном транспорте и торговых центрах", - сообщил замгубернатора.