Население Москвы приблизилось к 13 миллионам – Собянин

Население Москвы за десять лет выросло на полтора миллиона, сообщил мэр города Сергей Собянина на встрече с президентом России.

"Провели перепись населения. Пока это только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на полтора миллиона больше. Приблизились вплотную к цифре 13 миллионов, даже, возможно, чуть преодолеем ее. Пока досчет идет, но уже очевидно, что это около 13 миллионов будет", - сообщил глава города.

"Полтора миллиона дополнительных жителей ‒ это большая цифра. Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но вот уже на протяжении многих десятилетий Москва прирастает примерно на миллион человек за 10 лет. Такая тенденция есть, она касается всех больших городов. Ну и еще Новая Москва дала около полумиллиона, и в целом полтора миллиона набралось", - добавил градоначальник.

Он отметил, что рост населения является вызовом для властей с точки зрения нагрузки на социальную инфраструктуру и транспорт.