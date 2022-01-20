В Кремле пока не будут комментировать инициативу депутатов о признании ДНР и ЛНР

В Кремле пока не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту по поводу признания Донецкой и Луганской народных республик.

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, необходимо дождаться голосования по документу в Госдуме.

"Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, информирован ли президент о письме о признании ЛНР и ДНР, Песков ответил отрицательно.

Напомним, вчера депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об обращении к Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

Предлагается просить президента рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством республик о создании правовой основы межгосударственных отношений. Это решение морально оправдано, уверены авторы.

Инициативу КПРФ поддержал член центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" писатель Николай Стариков. Он отметил, что это пункт программы партии.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы выставить Россию агрессором.

Политолог Владимир Корнилов считает, что Россия признает ДНР и ЛНР, если переговоры по безопасности с США зайдут в тупик.