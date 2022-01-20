Советник первого главы ДНР сомневается в необходимости признания ДНР и ЛНР

Признание ДНР и ЛНР - вопрос сложный. Так считает секретарь президиума партии "Справедливая Россия - За правду", советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

Напомним, вчера депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

Предлагается просить президента рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством республик о создании правовой основы межгосударственных отношений. Это решение морально оправдано, уверены авторы.

Казаков отмечает, что в этом вопросе борются разум и сердце. И разум подсказывает, что не время.

"В нынешних обстоятельствах, признав ДНР и ЛНР, мы надолго потеряем Украину и увеличим шансы Штатов разместить на ее территории критически опасные наступательные вооружения против нас", - написал он.

Казаков отмечает, что сам Зарахченко был за признание и придерживался позиции "сейчас признание ДНР и ЛНР, а потом возьмем всю Украину".

Инициативу КПРФ поддержал член центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" писатель Николай Стариков. Он отметил, что это пункт программы партии.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что признание ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы выставить Россию агрессором.

Политолог Владимир Корнилов считает, что Россия признает ДНР и ЛНР, если переговоры по безопасности с США зайдут в тупик.