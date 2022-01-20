20 Января 2022
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Политика За рубежом
Европарламент (2013) | Фото:

Европарламент призвал к международному расследованию событий в Казахстане

Европарламент призвал власти стран Евросоюза к международному расследованию событий в Казахстане, сообщается на сайте ЕП.

В частности, необходимо обратить внимание на "исчезновения, сообщения о пытках, произвольные задержания, ранения мирных демонстрантов".

Евродепутаты считают, что в ходе мирных протестов в республике местные чиновники совершили ряд серьезных нарушений.

Также ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников.

Ранее США призвали ОДКБ оперативно вывести свои силы из республики. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Более того, Соединенные Штаты потребовали объяснить необходимость ввода миротворцев ОДКБ в Казахастан.

Теги: европарламент, казахстан



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