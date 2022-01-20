20 Января 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Диверсия? В воинскую часть Екатеринбурга завезли более 200 кг опасного мяса

В Екатеринбурге военных могли накормить некачественным мясом. В ситуацию пришлось вмешаться прокурорам Екатеринбургского гарнизона.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, установлено, что в одну из воинских частей столицы Урала было завезено более 200 кг небезопасной мясной продукции. Факт поставки для военнослужащих продуктов ненадлежащего качества был выявлен при исполнении контракта.

По итогам проверки военный прокурор внес представление в адрес командира воинской части. В результате опасное мясо не попало на стол солдатам. В дальнейшем некачественная продукция была уничтожена, а виновные привлечены к ответственности.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года в воинской части на улице Пехотинцев в Екатеринбурге был введен карантин по африканской чуме свиней и закрыт склад столовой. Уже в декабре карантин был отменен по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.

Теги: мясо, военные, прокуратура, Екатеринбург



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