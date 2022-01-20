20 Января 2022
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Экономика Челябинская область
Евгений Тефтелев, Борис Дубровский, ремонт дорог (2019) | Фото: gubernator74.ru

Суд в Москве признал законным решение ФАС по делу о сговоре дорожников и экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции, признавшего незаконным решение антимонопольной службы по делу о картельном сговоре на дорожных аукционах в Челябинской области. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части, и принять новый судебный акт", - говорится на сайте.

В марте 2021 года Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания наличия двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах. При этом суд отказался признавать незаконным решение ФАС в части направления материалов по делу в Следственный департамент МВД РФ и Генпрокуратуру.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку.

В июне "Южуралмост" подал иск к ФАС с требованием признать решение незаконным. Дубровский выступал в деле в качестве третьего лица. 16 декабря Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции" путем заключения антиконкурентного соглашения. В ноябре 2020 г. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ФАС и отменил решение суда первой инстанции. Дело было передано на новое рассмотрение.

Теги: Борис Дубровский, ФАС, антиконкурентное соглашение, сговор, суд,



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