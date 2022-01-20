20 Января 2022
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Коллаж, ковид-паспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Чехия отказалась от обязательной ковид-вакцинации, Румыния - от ковид-пропусков

Правительство Чехии отменило указ об обязательной ковид-вакцинации для ключевых специалистов и лиц старше 60 лет, чтобы избежать раскола в обществе.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что его новое правоцентристское правительство считает вакцинацию правильной мерой, но ее принудительный характер запланировало предыдущее правительство, а новое не хочет усиливать недовольство граждан. При этом ВОЗ выразила свое недовольство по этому поводу.

Правительство Румынии тоже отказалось от планов внедрения ковид-пропусков для ряда сотрудников.

В последние дни ряд стран приняли подобные решения. Британия отменила вакцинные сертификаты и ношение масок. В Турции отменили обязательное ПЦР-тестирование для невакцинированных на транспорте и в общественных местах. В Израиле тоже рассматривают возможность отмены пропусков за их бесполезностью.

Теги: чехия, румыния, ковид, ограничения



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