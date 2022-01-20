Замглавы СвЖД взял себе вагон, чтобы кататься из Югры на Ямал

В Сургуте высокопоставленному сотруднику "РЖД" грозит срок за злоупотребление полномочиями, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Замглавы СвЖД (филиал ОАО "РЖД") использовал один из вагонов поезда, чтобы ездить из Сургута в Ноябрьск и обратно.

Сумма ущерба Свердловской железной дороге составила 92 тыс. руб., включая затраты на обслуживание и заправку локомотива, оплату труда локомотивным бригадам.

Ущерб нерадивый железнодорожник уже возместил.

Дело рассмотрит Сургутский городской суд.