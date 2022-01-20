В Шебекинской больнице Белгородской области умерли несколько беременных

В Шебекинской ЦРБ Белгородской области в последние месяцы произошло по меньшей мере семь странных смертей беременных женщин с детьми. Об этом пишет Fonar.tv.

Ковидный центр в Шебекинской ЦРБ специализируется на помощи беременным, у которых есть подозрение на ковид. Издание приводит истории трех женщин. Все случаи объединяет весьма прохладное отношение к пациенткам и их родственникам. В одном случае женщина жаловалась на ужасное отношение персонала к ней. Она заподозрила проблемы у ребенка, который вскоре умер. Затем умерла она, но мужу даже не сообщили об этом. Он подозревает, что ей, как диабетику, якобы, перестали давать инсулин.

Другая женщина, у которой умер ребенок, но она выжила, писала, что ей страшно, так как каждый день мамы умирают. Еще одна умершая писала, что им, якобы, делают какие-то уколы, они теряют сознание, а потом у них умирает ребенок.

Интересно, что во многих случаях у умерших женщин ковид не был диагностирован.

В областном департаменте здравоохранения признали, что в 2021 году было пять случаев смерти беременных женщин, а в 2022-м - один. Самой младшей погибшей было 18 лет, а старшей - 37. Сюда входят лишь те, у кого ковид был подтвержден. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что уголовные дела по фактам смерти беременных и рожавших женщин не возбуждались. Начата лишь проверка по факту смертей.