Bloomberg: ФСБ убедила Набиуллину поддержать полный запрет криптовалюты в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием ФСБ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причиной этого, по данным издания, стало желание лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию.

ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу "нежелательных организаций", говорится в статье.

Сама Набиуллина ранее заявила, что ЦБ выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре РФ.

Ранее Reuters сообщил, что Банк России начал обсуждать запрет инвестиций в криптовалюты из-за рисков для финансовой стабильности. Источники, близкие к регулятору, говорят о том, что эта инициатива уже обсуждается с экспертами и представителями рынка. Возможный запрет не затронет состоявшиеся сделки, однако новые покупки криптоактивов станут невозможными.