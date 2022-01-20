Каждая шестая российская семья в ближайшие пять лет собирается завести ребенка

ВЦИОМ и ДОМ.РФ в ходе масштабного исследования составили портрет российской семьи.

В среднем в российской семье 2,38 человека. Средний возраст супругов 47 лет, при этом 30% могут считаться молодыми (один из супругов не старше 35 лет). 30% - супружеские пары без детей, 26% - супруги с детьми, 7% - родители-одиночки с детьми.

Каждая шестая семья в стране задумывается о рождении ребенка в ближайшие пять лет. Молодые семьи в два раза чаще рассматривают такую возможность. Первенца планируют 5,8 млн (60% семей), второго ребенка – 27%, третьего ребенка – 10% от планирующих завести детей.

Доходы 34% семей позволяют взять ипотеку, 43% - нужна поддержка государства для получения ипотеки, у 5% высокие доходы, они могут позволить себе квартиру без ипотеки.