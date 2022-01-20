Тюменцы планируют судиться с мэрией из-за отказа в согласовании пикета

Тюменские активисты намерены подать в суд на администрацию города из-за отказа согласовать пикет в центре города. Об этом сообщил руководитель отделения КПРФ Восточного административного округа Тюмени Александр Жуков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты пытались провести пикет на центральной площади. Цель пикета - протест против обязательной вакцинации и внедрения QR-кодов.

При этом число участников мероприятия было небольшим - всего трое человек. Однако власти дали отказ, предложив тюменцам "реализовать свое право, гарантированное 31 статьей Конституции, в более поздний, безопасный санитарно-эпидемиологический период".

"Учитывая, что режим повышенной готовности в нашем регионе действует уже почти два года и оперативно продляется, это говорит не о переносе, а о запрете мероприятия. Кроме того, Губернатор Александр Моор заявил, что с 1 февраля 2022 года в Тюменской области вновь будут действовать QR-коды, а значит протест будет актуален именно в заявленное нами время. В связи с вышеизложенным, будет подготовлено исковое заявление в суд", - сообщил Александр Жуков.