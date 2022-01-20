20 Января 2022
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Экономика В России
Новостройки в Краснодаре (2021) | Фото: drive2.ru

Россияне считают идеальной квартирой "двушку" или "трешку" на 50-70 квадратных метров

ВЦИОМ и ДОМ.РФ провели масштабное исследование потребностей россиян в жилье и готовности брать ипотеку. В опросе в форме личного интервью участвовали более 5700 человек.

"Всего в России 61,7 млн семей, порядка 22,7 млн имеют необходимость в улучшении жилищных условий, 11,6 млн могут себе позволить приобрести жилье, 9,4 млн собираются воспользоваться ипотекой", - рассказал журналистами генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

 "29% семей можно отнести к среднему классу. У трети российских семей есть дети, каждая шестая семья задумывается о рождении детей в ближайшие пять лет. У каждого 10 человека есть ипотека. Проникновение ипотеки растет. Около 15% ВВП к 2030 году будет составлять ипотечный портфель. Непогашенные кредиты есть у каждой третьей семьи (не только ипотека)", - добавил социолог.

Также исследователи представили "портрет" идеальной квартиры в представлении россиян: это 2-3 комнатная квартира на 50-70 кв. м в доме до 12 этажей, где также есть чистовая отделка, парковка, развитая инфраструктура, детские площадки.

Что касается уже взявших ипотеку, то у 60% заемщиков 2021 года есть дети. Две трети заемщиков не планируют досрочно закрывать кредит в ближайшие пять лет.  Доля ежемесячного ипотечного платежа 30-35% в совокупном доходе (23-24 тыс. руб. в месяц). Средняя ставка по ипотеке составляет 7,7-8,1%.

Теги: россияне, жилье, недвижимость, квартира, ипотека



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