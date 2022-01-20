Аварийного жилья в России в три с половиной раза больше, чем по официальным данным

В России 3,2 млн человек живут в аварийном жилье. Это в три с половиной раза больше, чем по официальным данным. К таким выводам пришли авторы (ВЦИОМ и ДОМ.РФ) масштабного исследования мнения россиян об их собственном жилье и ипотеке.

Обеспеченность квадратными метрами на 10% ниже, чем по данным Росстата – около 24 кв. м на человека. Это мало даже по сравнению со странами Восточной Европы (от 30 кв. м.), не говоря уж о Западной Европе (40-80 кв. м.) и США, где этот показатель еще выше, сообщил журналистам руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Он отметил, что 7,3 млн человек живут на площади менее 10 кв. м. – "это очень стесненные условия". При этом в очередь на квартиру стоит только 2,2 млн человек.

Средняя площадь квартиры в России составляет 55 кв. м. Две трети семей живут в многоквартирных домах, остальные – в индивидуальном жилье. При этом желания граждан совершенно противоположны – две трети хотят жить в своих персональных домах, и во время пандемии это желание значительно выросло.

Также нехарактерно для других стран выглядит структура собственности жилья. Более 80% жилья в России находится в собственности проживающих – это последствия приватизации. В условиях рыночной аренды живет 10% населения.