Аварийного жилья в России в три с половиной раза больше, чем по официальным данным

20 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
строительство новостройка снос ветхое жилье (2021) | Фото: Накануне.RU

Аварийного жилья в России в три с половиной раза больше, чем по официальным данным

В России 3,2 млн человек живут в аварийном жилье. Это в три с половиной раза больше, чем по официальным данным. К таким выводам пришли авторы (ВЦИОМ и ДОМ.РФ) масштабного исследования мнения россиян об их собственном жилье и ипотеке.

Обеспеченность квадратными метрами на 10% ниже, чем по данным Росстата – около 24 кв. м на человека. Это мало даже по сравнению со странами Восточной Европы (от 30 кв. м.), не говоря уж о Западной Европе (40-80 кв. м.) и США, где этот показатель еще выше, сообщил журналистам руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Он отметил, что 7,3 млн человек живут на площади менее 10 кв. м. – "это очень стесненные условия". При этом в очередь на квартиру стоит только 2,2 млн человек.

Средняя площадь квартиры в России составляет 55 кв. м. Две трети семей живут в многоквартирных домах, остальные – в индивидуальном жилье. При этом желания граждан совершенно противоположны – две трети хотят жить в своих персональных домах, и во время пандемии это желание значительно выросло.  

Также нехарактерно для других стран выглядит структура собственности жилья. Более 80% жилья в России находится в собственности проживающих – это последствия приватизации. В условиях рыночной аренды живет 10% населения.

Теги: аварийное жилье, официальные данные, россияне, недвижимость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 820

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети