Защита тренера Ражева, обвиняемого в педофилии, обратится в прокуратуру для прекращения дела

20 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Николай Ражев (2021) | Фото: адвокат Сергей Колосовский

Защита тренера Ражева, обвиняемого в педофилии, обратится в прокуратуру для прекращения дела

Защита заслуженного тренера СССР 85-летнего Николая Ражева из Екатеринбурга, которого обвиняют в педофилии, настаивает на прекращении дела. Как сообщила Накануне.RU адвокат пенсионера Елена Афанасьева, ни следствие, ни экспертиза не смогли доказать наличие состава преступления. В связи с этим адвокаты Ражева собираются сегодня направить в прокуратуру обращение с соответствующим требованием, а также признать действия следователя незаконным.

"Экспертизу мы получили давно. Сейчас же у нас закончилась стадия ознакомления с материалами уголовного дела, после чего они поступят к прокурору, который и будет утверждать обвинительное заключение, направлять дело в суд или обратно следователям. Мы в очередной раз убедились, что обвинения необоснованные, а показания потерпевшей опровергаются свидетелями, экспертизой и видеозаписями. На одежде ребенка нет следов Ражева, а очевидцы, которые были в тот день вместе с тренером и девочкой все время, не подтверждают слова потерпевшей. Все это свидетельствует о необоснованности обвинения и ложности показаний несовершеннолетней", - рассказала адвокат.

Она также отметила, что обвинения по второму эпизоду появились только в период апелляции, когда решался вопрос об освобождении Ражева из СИЗО. Афанасьева заверила, что следствие возбудило второй эпизод еще до тщательного расследования, чтобы утяжелить вину тренера и оставить его под арестом. Однако суд в тот день все же отпустил обвиняемого домой.

"Позже мы увидели показания матери второй девочки. В них говорится, что их попросили дать такие показания в полиции. Сейчас они отказываются от них и просят прекратить расследование. Мы проанализировали все доказательства: каждое из них свидетельствует об отсутствии состава преступления. Мы собираемся обратиться в прокуратуру, чтобы признать действия следователя незаконными и поспособствовать прекращению уголовного дела", - заключила сторона защиты.

Напомним, что инцидент произошел 18 февраля. Ражев не допустил главную предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего ему предъявили обвинения в педофилии. Вскоре, по словам защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В связи с этим в августе прошлого года Владимира Путина попросили прекратить дело уральского тренера. Несмотря на это, заслуженный тренер РФ до сих пор является в деле обвиняемым.

Поддержать родственника, друга, тренера и наставника в сентябре собралось порядка 70 человек. Люди пришли с плакатами, призывающими перестать рушить чужие жизни ради корыстных целей, а у памятника "Воинам-спортсменам Урала участникам Великой Отечественной войны" стояли два активиста с заклеенными ртами. Они олицетворяли педагогов, которым в подобных случаях никто не поверит, сколько бы заслуг ни было за их плечами. На одном из активистов - медали самого Ражева, которые родственники любезно одолжили для пикета.

Теги: Ражев, защита, адвокат, прокуратура, педофилия, следствие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.09.2021 13:37 Мск "Маленькая ложь ломает большую жизнь". В Екатеринбурге прошел пикет в поддержку тренера Ражева
Ранее 30.08.2021 13:02 Мск В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку 84-летнего тренера, обвиненного ученицей в педофилии
Ранее 18.08.2021 09:55 Мск Путина просят прекратить дело уральского тренера, обвиняемого в педофилии


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 820

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети