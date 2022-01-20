Защита тренера Ражева, обвиняемого в педофилии, обратится в прокуратуру для прекращения дела

Защита заслуженного тренера СССР 85-летнего Николая Ражева из Екатеринбурга, которого обвиняют в педофилии, настаивает на прекращении дела. Как сообщила Накануне.RU адвокат пенсионера Елена Афанасьева, ни следствие, ни экспертиза не смогли доказать наличие состава преступления. В связи с этим адвокаты Ражева собираются сегодня направить в прокуратуру обращение с соответствующим требованием, а также признать действия следователя незаконным.

"Экспертизу мы получили давно. Сейчас же у нас закончилась стадия ознакомления с материалами уголовного дела, после чего они поступят к прокурору, который и будет утверждать обвинительное заключение, направлять дело в суд или обратно следователям. Мы в очередной раз убедились, что обвинения необоснованные, а показания потерпевшей опровергаются свидетелями, экспертизой и видеозаписями. На одежде ребенка нет следов Ражева, а очевидцы, которые были в тот день вместе с тренером и девочкой все время, не подтверждают слова потерпевшей. Все это свидетельствует о необоснованности обвинения и ложности показаний несовершеннолетней", - рассказала адвокат.

Она также отметила, что обвинения по второму эпизоду появились только в период апелляции, когда решался вопрос об освобождении Ражева из СИЗО. Афанасьева заверила, что следствие возбудило второй эпизод еще до тщательного расследования, чтобы утяжелить вину тренера и оставить его под арестом. Однако суд в тот день все же отпустил обвиняемого домой.

"Позже мы увидели показания матери второй девочки. В них говорится, что их попросили дать такие показания в полиции. Сейчас они отказываются от них и просят прекратить расследование. Мы проанализировали все доказательства: каждое из них свидетельствует об отсутствии состава преступления. Мы собираемся обратиться в прокуратуру, чтобы признать действия следователя незаконными и поспособствовать прекращению уголовного дела", - заключила сторона защиты.

Напомним, что инцидент произошел 18 февраля. Ражев не допустил главную предполагаемую жертву к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего ему предъявили обвинения в педофилии. Вскоре, по словам защиты Ражева, выяснилось, что следователь Чкаловского СО на протяжении двух месяцев скрывал от защиты результаты экспертиз, одной из которых установлено, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей нет. Более того, за полгода расследования психиатрам также удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В связи с этим в августе прошлого года Владимира Путина попросили прекратить дело уральского тренера. Несмотря на это, заслуженный тренер РФ до сих пор является в деле обвиняемым.

Поддержать родственника, друга, тренера и наставника в сентябре собралось порядка 70 человек. Люди пришли с плакатами, призывающими перестать рушить чужие жизни ради корыстных целей, а у памятника "Воинам-спортсменам Урала участникам Великой Отечественной войны" стояли два активиста с заклеенными ртами. Они олицетворяли педагогов, которым в подобных случаях никто не поверит, сколько бы заслуг ни было за их плечами. На одном из активистов - медали самого Ражева, которые родственники любезно одолжили для пикета.