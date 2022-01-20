В Тюменской области подростки с 15 лет смогут принимать решение о вакцинации самостоятельно

В Тюменской области готовы к вакцинации подростков. Об этом Накануне.RU со ссылкой на директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталью Логинову сообщили в Информационном центре правительства региона.

Всего в области 105 тыс. подростков от 12 до 17 лет, подлежащих вакцинации. Для некоторых школьников согласие родителей на прививку не требуется - они могут дать его сами. Речь идет о детях с 15 до 17 лет включительно.

Согласие на вакцинацию детей с 12 до 15 лет дают законные представители - родители или опекуны.

"Мы призываем родителей услышать медиков и принять ответственное решение", - подчеркнула Наталья Логинова.

В настоящий момент вакцинация в регионе не ведется - партия вакцины еще не поступила в область. Однако, по словам директора областного депздрава, как только в Тюменскую область прибудет первая партия вакцины для детей и подростков - жителей региона об этом проинформируют и детей, родители которых дадут согласие на вакцинацию, привьют от коронавируса.

Напомним, в УрФО начался подъем заболеваемости коронавирусом. Рост числа новых случаев отмечен во всех регионах Урала. При этом темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились, но с началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что пятая волна коронавируса будет сильнее предыдущих.