Занятия в челябинских школах отменили из-за анонимных сообщений о "минировании"

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов проводят осмотры помещений школ после анонимных сообщений о минировании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. Проводится проверка по факту ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города.

"Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. В соцсетях появилась информация об эвакуации более десяти школ. Детям такое решение, по словам родителей, объяснили отключением воды или коммунальной аварией. "Нам сказали, что коммунальная авария в школе", - написала челябинка.