20 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Занятия в челябинских школах отменили из-за анонимных сообщений о "минировании"

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов проводят осмотры помещений школ после анонимных сообщений о минировании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. Проводится проверка по факту ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города.

"Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. В соцсетях появилась информация об эвакуации более десяти школ. Детям такое решение, по словам родителей, объяснили отключением воды или коммунальной аварией. "Нам сказали, что коммунальная авария в школе", - написала челябинка.

Теги: школы, эвауцация, администрация Челябинска,



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