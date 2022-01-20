Назван размер дохода для покупки в ипотеку "однушки" в Москве

Стабильный доход 104 тысячи рублей при первоначальном взносе 20% позволит купить однокомнатную квартиру в Москве в ипотеку за 25 лет. И это без учета расходов на домохозяйство, передает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин уточнил, что речь идет о ставке 10% годовых.

Годом ранее при средней ставке на уровне 7,4% годовых для этих целей достаточно было 84 тысяч рублей, отметил он. Но при условии, что на погашение кредита уходит до 70% от зарплаты.

Как сообщалось ранее, срок ипотечного кредита в 2022 году достигнет почти трети средней продолжительности жизни россиян. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР. По данным аналитиков, средний срок ипотеки увеличится до рекордных 23 лет по сравнению с более чем 21 годом в 2021 году.