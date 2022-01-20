В Челябинске бывший сотрудник банка подозревается в продаже данных клиентов

В Челябинской области бывший сотрудник кредитной организации подозревается в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2020 – 2021 годах сотрудник операционного офиса одного из банков, через сослуживца собрал данные более 100 клиентов и передал заинтересованному лицу через мессенджер.

За это он получил не менее 300 тысяч рублей.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.