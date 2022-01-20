20 Января 2022
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Экономика Свердловская область
машины, пробка, пробки, Екатеринбург, гостиница Исеть (2017) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург и Нижний Тагил получат полмиллиарда на "умные" транспортные системы

Екатеринбург и Нижний Тагил получат из областного бюджета 553 миллиона рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Свердловской области. Согласно этому документу, деньги будут направлены муниципалитетам в ближайшие два года.

Так, Екатеринбург уже в этом году получит чуть больше 194 миллионов рублей и еще 224,8 миллиона - в следующем. А Нижнему Тагилу будет направлено 62,2 миллиона рублей в 2022 году и почти 72 миллиона - в 2023 году.

Проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" реализуется с 2020 года. Ожидается, что он позволит оптимизировать городской трафик, повысит безопасность движения, увеличит сохранность дорог и положительно отразится на состоянии окружающей среды.

Для этого предусмотрено подключение специального оборудования и систем датчиков. Также запланированы разработка специального программного обеспечения для получения и анализа информации, внедрение цифровых систем управления.

Теги: Екатеринбург, транспорт, Нижний Тагил



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