Помощь фонда святой Екатерины работает: Парализованная после аварии девушка начала ходить

Первый этап восстановления попавшей в июле прошлого года в аварию Марины Киселевой успешно завершен благодаря врачам и помощи фонда святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, машина девушки врезалась в дерево, в результате чего Марина получила перелом шейных позвонков и тяжелую травму спинного мозга, водитель не пострадал. Марина впала в кому, а ее тело практически полностью было парализовано. Тогда на помощь пришел председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин — он оплатил необходимую реабилитацию, в результате которой Марина смогла не только встать на ноги, но и ходить.

«Постоянно были мысли, что это навсегда. Когда я попала на реабилитацию и мной начали заниматься, появилась надежда, что я начну ходить. Изначально я даже не могла сидеть, но со временем я добилась успеха. Через три недели я уже начала ходить с ходунками, потом — с поддержкой, потом сама», — делится Марина.

Первый этап восстановления закончен. Марина провела несколько дней дома — к детям она отправилась на своих ногах, без коляски. Два сына и дочь стали для нее главной мотивацией в работе над собой.

Впереди еще два месяца реабилитации в медицинском центре доктора Волковой, после чего она сможет вернуться к нормальной жизни. Каждое утро она проходит километр на специальной дорожке, затем семь часов тренируется со специалистами и восстанавливает моторику рук.

«Нас очень тронула история Марины, и председателем совета Фонда святой Екатерины Игорем Алексеевичем Алтушкиным было принято решение помочь с реабилитацией Марины. Очень рады тому, что благодаря реабилитации Марина встала на ноги и очень скоро вернется домой к детям», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.