В Югре официально подтвердили наличие омикрона: зафиксировано два случая

В Югре официально подтвердили два случая штамма омикрона у жителей автономного округа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора, первый случай был зафиксирован в Омской области. Югорчанин, находясь в отпуске, посетил родственников в нескольких субъектах страны. В Омске почувствовал себя плохо, и у него был подтвержден омикрон-штамм. Домой, в Югру пациент вернулся после получения отрицательного экспресс-теста. Этот случай заболевания официально зарегистрирован в Омске, а не в Ханты-Мансийском автономном округе.

Тем не менее, все контактировавшие с пациентом были обследованы, противоэпидемические мероприятия проведены.

Второй пациент вернулся из отпуска в Египте. Противоэпидемические мероприятия проведены по мере выявления данного случая, не дожидаясь результатов молекулярно-генетического исследования. Круг контактных установлен, взят под наблюдение, изолирован.

Роспотребнадзор, его территориальные органы и подведомственные научные организации на постоянной основе осуществляют молекулярно-генетический мониторинг изменчивости бактерий и вирусов, вызывающих инфекционную заболеваемость населения Российской Федерации.

По данным Роспотребнадзора, в 36% проб, отправленных 2021 году в центр индикации и диагностики особо-опасных инфекций "Вектор" обнаружены мутации: британского штамма в 9,7% проб с мутациями, южноафриканского штамма - 0,88%, индийского штамма, т.н. Дельта-штамма - 78,8%, прочие мутации обнаружены в 10,6% проб с мутациями.