В Тюмени вновь эвакуируют школы: снова сообщение о минировании

В тюменские экстренные службы вновь поступили анонимные сигналы о минировании школ.

Как сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области, все учащиеся будут эвакуированы.

"До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами", - говорится в сообщении.

Отметим, что январь оказался "богат" на эвакуации. Не проходит и дня, чтобы в каком-нибудь из городов России не прошли сообщения о заложенных взрывных устройствах. В Тюмени последняя массовая эвакуация была 13 января. Днем ранее образовательный процесс сорвали в школах Екатеринбурга - с самого утра в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 93 школы. Позже их число выросло до 151. Полный список эвакуированных учреждений можно посмотреть здесь. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту "минирования" школ Екатеринбурга. Эвакуировали также школы в городах Ханты-Мансийского автономного округа.

Также в тюменских школах эвакуация проходила в конце года - 21 декабря.

Все сообщения оказывались ложными. За распространение заведомо ложной информации об актах терроризма в РФ предусмотрена уголовная ответственность.