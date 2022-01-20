Новорожденная дочка британского премьер-министра тяжело переболела коронавирусом

20 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Борис Джонсон, (2016) | Фото:

Новорожденная дочка британского премьер-министра тяжело переболела коронавирусом

Новорожденная дочка британского премьер-министра Бориса Джонсона заразилась коронавирусом и в "довольно тяжелой" форме переболела, сейчас ребенок идет на поправку, сообщает Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.

На прошлой неделе пресс-служба премьер-министра объявила, что у одного из членов его семьи был положительный анализ на COVID-19. Кто именно заболел – не сообщалось, но журналисты предполагают, что речь именно о шестинедельной Роми.

После объявления о болезни в семье Джонсона глава правительства несколько дней не появлялся на публике, и только в минувший вторник он пообщался с журналистами, при этом выглядел подавленным и растерянным. Впрочем, тогда СМИ предположили, что его смятение связано с темой журналистских интересов – так называемым "Патигейтом": расследованием вечеринки, которую Джонсон и его жена устроили прямо в резиденции на Даунинг-стрит в апреле 2021 года (кстати, вскоре стало известно о новой беременности миссис Джонсон). Все бы ничего, но тогда в стране был жесткий локдаун, всем было велено сидеть по домам, не говоря уж о вечеринках.

Роми Айрис Шарлотта Джонсон родилась 9 декабря в больнице Университетского колледжа в Лондоне и живет в резиденции на Даунинг-стрит с премьер-министром, своей матерью Кэрри и старшим ребенком пары, Уилфредом (2 года).

Эксперты отмечают, что дети в целом реже заражаются коронавирусом и легче его переносят, но это не относится к младенцам, а также к омикрон-штамму COVID-19, который активно поражает детей.

Первенец пары родился в момент, когда его родители также в тяжелой форме перенесли коронавирус, Джонсон даже лежал в реанимации. Кэрри переносила заболевание дома, спустя всего несколько дней после выздоровления у нее родился сын. Также сообщалось, что в 2021 году у жены премьер-министра был выкидыш, после которого она забеременела дочерью.

Теги: борис джонсон, ребенок, младенец, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 810

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети