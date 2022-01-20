20 Января 2022
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

В ВОЗ предложили отменить запрет на международные поездки

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал страны отменить или ослабить ограничения на международные поездки.

В заявлении на сайте ВОЗ отмечается, что эти меры неэффективны. Об этом свидетельствует то, что омикрон-штамм коронавируса продолжает распространяться, несмотря на закрытие границ.

Эксперты признали, что ограничения на поездки не приносят пользу и способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новые запреты на авиасообщение будут выглядеть бессмысленными из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса по миру.

В оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией отметили, что дальнейший запрет на авиаперелеты между государствами может быть пересмотрен.

Теги: воз, международные поездки, омикрон



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