На Сахалине отменят транспортный налог на электромобили

Сахалинская область может стать первым в России регионом, где обнулят транспортный налог на электромобили. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты регионального заксобрания. Инициатива принадлежит губернатору Валерию Лимаренко, сообщили в пресс-службе областного правительства.

С 1 января 2020 года транспортный налог для владельцев электромобилей на Сахалине уже был снижен в два раза. Власти считают, что это поможет снизить выбросы в атмосферу. А это уже вклад в цель по достижению углеродной нейтральности. Напомним, на Сахалине сейчас проводится эксперимент, который должен завершиться к концу 2025 года – выход на углеродную нейтральность.

Сахалин также вошел в число регионов, где за счет средств федерального правительства уже в этом году оборудуют сеть зарядных станций. Кроме острова в программу попали Краснодарский край, Крыфм и Севастополь, Татарстан и ряд других субъектов, а также федеральная трасса М-4 "Дон". Второй этап программы (2023 год) предполагает оборудование сетей электрозаправок в Воронежской, Владимирской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, Приморском и Ставропольском краях, Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперимент планируется реализовать до 2024 года в рамках дорожной карты по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей достигнет 10%, а также будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций.