Обвиняемому в убийстве восьмилетней тюменки отказали в возбуждении дела по жалобе на пытки

Ленинский районный суд отказал Виталию Бережному в возбуждении уголовного дела по жалобе на пытки сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Ленинский районный суд рассмотрел жалобу адвоката в интересах Виталия Бережного, в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконным постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.09.2021 года по сообщению о превышении должностных полномочий сотрудниками УМВД России по городу Тюмени в отношении Виталия Бережного. Заявитель полагал, что следователь необоснованно и преждевременно отказал в возбуждении уголовного дела. В ходе рассмотрения дела было установлено, что обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа. В связи с чем судом производство по жалобе адвоката в интересах Виталия Бережного прекращено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Об издевательствах Бережной заявил в зале суда. Он сказал, что его признание было сделано под давлением, в том числе, физическим.

"Это подтверждают документы в деле, на мне были повреждения физические и моральные. Во время следственных действий, они проходили на Тульской, 3, сотрудники полиции совершали противоправные действия. Как точно называется подразделение — я не знаю. Ничего такого, в чем меня обвиняют, я не делал. И думаю, что адвокат тоже может дать объяснения. Также в деле есть показания, что меня обвиняют в употреблении наркотиков, в деле есть справки, что их я не употреблял", - сообщил Виталий Бережной.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел, то спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши", ее муж находился у своего отца и чинил крышу.