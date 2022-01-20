Свердловских пенсионеров атаковали телефонные мошенники. Советы полиции и космонавтов

Новый 2022 год начался для свердловского гарнизона полиции с роста мошенничеств. В ведомстве дали уральцам советы, как не стать жертвой злоумышленников.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, менее чем за половину января на территории Среднего Урала зафиксирован резкий всплеск мошеннических операций в отношении людей пожилого возраста. Более 50 человек, преимущественно женщины, стали жертвой аферистов.

"Как правило, в вечернее время по домашнему телефону раздается звонок. Тот, кто звонит, представляется сыном, дочерью, внуком или внучкой. Злоумышленники владеют информацией о семье, они осведомлены о том, кто конкретно есть из близких у потенциальной потерпевшей. Давят на самое больное. Звонивший(ая) жалостливым голосом сообщает, что попал(а) в серьезное ДТП, находится в больнице, пострадали люди. Чтобы их родственники не писали заявление в полицию и не оказаться за решеткой, необходимо срочно дать определенную сумму денег - от 500 тысяч рублей до полутора миллионов", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, такую же информацию может сообщить якобы представитель правоохранительных органов.

"Впечатлительные люди, находясь в шоковом состоянии от услышанного про жуткую аварию с не менее жуткими возможными последствиями, не проверяя полученные сведения на предмет соответствия действительности, отдают свои сбережения или для этих целей берут кредиты в банковских структурах. Жулики, очевидно, на ворованные деньги хорошо отдохнули где-нибудь на Мальдивах в длительные новогодние праздники. Ресурсы у них поубавились, теперь они вновь с азартом взялись за старое. Необходимо предупредить в очередной раз своих мам, пап, бабушек и дедушек, чтобы не поддавались на такие или похожие провокации и не общались с сомнительными лицами. Также прошу внимательно послушать советы, как не стать жертвой различного рода мошенников, от настоящих российских космонавтов. Это важно, так как только за прошлый год доверчивые свердловчане "пожертвовали" на сладкую жизнь аферистов более одного миллиарда 200 тысяч рублей. Не повторяйте чужих ошибок", - резюмировал Валерий Горелых.

Совет полицейских очень прост, но эффективен: столкнувшись с настойчивыми предложениями звонящих "доброжелателей", первым делом нужно положить трубку и перепроверить информацию у того, кем представились на другом конце провода.