Бастрыкин потребовал доклад по делу челябинского студента, который предлагал массовые убийства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад об обстоятельствах, послуживших основанием для прекращения уголовного дела против учащегося кулинарного колледжа, который был задержан после поста в соцсети с предложением к массовому убийству в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Молодой человек был задержан после поста в соцсети. Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. Однако уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В отношении учащегося колледжа возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, которое передано в суд.