20 Января 2022
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Кардиодиспансер Сургута (2021) | Фото: Накануне.RU

Главу СПЧ призвали проверить смерти медиков в Сургуте

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова обратится к главе этой организации Валерию Фадееву из-за ситуации в Сургуте, где погибли две медсестры, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Когда я прочла в новостях о смерти двух медсестёр в Сургуте и написала здесь, в своём блоге, об этом, то мой текст был лишь моей реакцией на случившееся. Только моей человеческой реакцией и жалостью к этим двум женщинам. С тех пор я получаю письма из Сургута от людей, знакомых с ситуацией", - написала Ахмедова в своём канале в Telegram.

Она приводит одно из таких писем. В нём говорится, что в поликлинике №2 Сургута на сотрудников якобы психологически давят, нарушают их права, не доплачивают за переработки или работу с больными коронавирусом.

"Что я могла предложить? Обратиться официально в Совет. Медики это сделают, и на следующей неделе я передам Фадееву их официальное обращение. Придётся разбираться, что там в Сургуте происходит. Нам всегда есть дело до простых людей", - подытожила Ахмедова.

Напомним, о смерти одной из медсестёр стало известно в ноябре, второй случай произошел в конце декабря. Возможно, это были самоубийства.

Теги: Совет по правам человека, Марина Ахмедова, медсестра, Сургут



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