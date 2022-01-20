Главу СПЧ призвали проверить смерти медиков в Сургуте

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова обратится к главе этой организации Валерию Фадееву из-за ситуации в Сургуте, где погибли две медсестры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Когда я прочла в новостях о смерти двух медсестёр в Сургуте и написала здесь, в своём блоге, об этом, то мой текст был лишь моей реакцией на случившееся. Только моей человеческой реакцией и жалостью к этим двум женщинам. С тех пор я получаю письма из Сургута от людей, знакомых с ситуацией", - написала Ахмедова в своём канале в Telegram.

Она приводит одно из таких писем. В нём говорится, что в поликлинике №2 Сургута на сотрудников якобы психологически давят, нарушают их права, не доплачивают за переработки или работу с больными коронавирусом.

"Что я могла предложить? Обратиться официально в Совет. Медики это сделают, и на следующей неделе я передам Фадееву их официальное обращение. Придётся разбираться, что там в Сургуте происходит. Нам всегда есть дело до простых людей", - подытожила Ахмедова.

Напомним, о смерти одной из медсестёр стало известно в ноябре, второй случай произошел в конце декабря. Возможно, это были самоубийства.