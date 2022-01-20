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Политика За рубежом
коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Новый посол РФ в ЦАР сообщил версию убийства российских журналистов в 2018 году

Расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено, заявил РИА Новости новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Он добавил, что местное правительство и СКР намерены довести дело до конца.

По его словам, предварительно, журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования "3R".

Бикантов отметил, что журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю, на которой их и остановили боевики.

Дипломат сообщил, что боевики из "3R" в декабре 2020 года в коалиции с другими бандитскими группировками напали на столицу ЦАР Банги. Погибло много мирных жителей, при этом Банги не был взят.

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. В одну из самых опасных стран Африки их отправила подконтрольная Михаилу Ходорковскому структура Центр управления расследованиями.

По версии Следственного комитете России, журналисты были убиты с целью грабежа.

По результатам следствия виновными в гибели российских граждан были признаны местные вооруженные банды, однако многие эксперты сходятся на том, что главный виновник трагедии - Ходорковский, который отправил людей в горячую точку без охраны и не поставил в известность о командировке местные власти и представителей российского МИД.

Теги: ЦАР, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко



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