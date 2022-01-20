Зеленский назвал вероятное "вторжение России" слухами

20 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский назвал вероятное "вторжение России" слухами

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он посвятил его возможному "вторжению России", которое муссируется в западных СМИ, и назвал эти сообщения слухами, призванными посеять панику.
Читайте также:

Он посмеялся над сообщениями, что завтра Россия "точно" нападет: каждый раз это "точно" чем-то отличается, но так и не сбывается. По его мнению, эти слухи подогреваются извне, что украинцы жили в страхе, а Украина пошла на уступки.

"Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ - быть средствами массовой информации, а не массовой истерии", - сказал он.

В целом выступление было малосодержательным, похвальным для власти, ее внешней и внутренней политики и не содержало новых заявлений. Но между слов Зеленский произнес фразу, ради которой и мог затеять все обращение, - это то, что Украина делает все для наступления мира в стране дипломатическим путем. Некоторые эксперты считают, что она может означать давление США, побуждающих Киев в рамках договоренностей с Россией к реальным шагам по Минским соглашениям.

На днях в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, который, по сообщениям ряда СМИ, как раз поднимал тему Минских соглашений. А чтобы это не выглядело как явное принуждение, Украине выражают поддержку и обещают военную помощь в случае вторжения России. Источник издания "Страна" в дипломатических кругах отмечает, что в офисе президента Украины крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России - это часть договоренностей США и России.

Теги: украина, владимир зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 810

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети