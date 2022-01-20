Зеленский назвал вероятное "вторжение России" слухами

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он посвятил его возможному "вторжению России", которое муссируется в западных СМИ, и назвал эти сообщения слухами, призванными посеять панику.

Он посмеялся над сообщениями, что завтра Россия "точно" нападет: каждый раз это "точно" чем-то отличается, но так и не сбывается. По его мнению, эти слухи подогреваются извне, что украинцы жили в страхе, а Украина пошла на уступки.

"Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ - быть средствами массовой информации, а не массовой истерии", - сказал он.

В целом выступление было малосодержательным, похвальным для власти, ее внешней и внутренней политики и не содержало новых заявлений. Но между слов Зеленский произнес фразу, ради которой и мог затеять все обращение, - это то, что Украина делает все для наступления мира в стране дипломатическим путем. Некоторые эксперты считают, что она может означать давление США, побуждающих Киев в рамках договоренностей с Россией к реальным шагам по Минским соглашениям.

На днях в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, который, по сообщениям ряда СМИ, как раз поднимал тему Минских соглашений. А чтобы это не выглядело как явное принуждение, Украине выражают поддержку и обещают военную помощь в случае вторжения России. Источник издания "Страна" в дипломатических кругах отмечает, что в офисе президента Украины крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России - это часть договоренностей США и России.