В Челябинске отменили занятия во всех школах

Во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе городской администрации.

"Отменены занятия первой и второй смены. Остальную информацию можно получить в правоохранительных органах", - сообщили в мэрии.

В соцсетях появилась информация об эвакуации более десяти школ. Детям такое решение, по словам родителей, объяснили отключением воды или коммунальной аварией. "Нам сказали, что коммунальная авария в школе", - написала челябинка.

По предварительным данным, поступили сообщения о минировании школ.