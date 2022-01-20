20 Января 2022
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Экономика В России
Многодетная семья (2022) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Общественная палата предложила обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей

Общественная палата России, основываясь на итогах масштабного опроса, предложила несколько мер поддержки, которые государство может ввести для семей с детьми.

Опрос общественники проводили во всех регионах России (при поддержке ВЦИОМ), в нем приняли участие 10 тыс. человек.

Многие предлагают снизить ставку по ипотечным кредитам или вовсе выдавать жилищный займ для многодетных детей под 0% годовых. За такую меру проголосовали 60% родителей.

Еще 42% респондентов высказались за бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью и более детьми. Почти столько же поддержали единовременные выплаты на покупку квартиры или дома для родителей с детьми-инвалидами.

"Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры, — цитируют "Известия" зампреда комиссии ОП РФ по демографии Юлию Зимову. — Эту меру можно было бы реализовать через муниципалитеты — при аренде муниципального жилья — или совместно с Домом.рф".

Теги: общественная палата, ставка, ипотека, обнуление, многодетные семьи



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