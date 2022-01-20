Общественная палата предложила обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей

Общественная палата России, основываясь на итогах масштабного опроса, предложила несколько мер поддержки, которые государство может ввести для семей с детьми.

Опрос общественники проводили во всех регионах России (при поддержке ВЦИОМ), в нем приняли участие 10 тыс. человек.

Многие предлагают снизить ставку по ипотечным кредитам или вовсе выдавать жилищный займ для многодетных детей под 0% годовых. За такую меру проголосовали 60% родителей.

Еще 42% респондентов высказались за бесплатное предоставление жилья в собственность семьям с пятью и более детьми. Почти столько же поддержали единовременные выплаты на покупку квартиры или дома для родителей с детьми-инвалидами.

"Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры, — цитируют "Известия" зампреда комиссии ОП РФ по демографии Юлию Зимову. — Эту меру можно было бы реализовать через муниципалитеты — при аренде муниципального жилья — или совместно с Домом.рф".