ММСК за 2021 год направил порядка 90 млн рублей на улучшение условий охраны труда работников

Итоги работы комиссии по трудовым и производственным вопросам подвели на Медногорском медно-серном комбинате (ММСК, входит в УГМК). В 2021 году предприятие направило порядка 90 млн руб. на улучшение условий охраны труда работников.

Комиссия по трудовым и производственным вопросам была создана на предприятии совместно с профсоюзом в мае 2021 года с целью решения наиболее актуальных вопросов условий труда и организации производства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, за истекший период на рассмотрение комиссии поступило 114 вопросов, 97 из них решены положительно.

Например, финансирование затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой возросло с 30 млн руб. до 60 млн руб., на 25% увеличилась стоимость талона лечебно-профилактического питания, которое обеспечивается за счет средств предприятия.

"Решение о создании совместной комиссии было своевременным и необходимым, и оно полностью оправдало себя, – отметил генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков. – Нам удалось максимально быстро реагировать на каждое обращение работников. Практически на каждом заседании комиссии присутствовали руководители подразделений".

По рекомендациям членов комиссии вносились коррективы в организации качественного питания в рабочих столовых, работу душевых и парилки, освещение пешеходных дорожек и автостоянок, замену окон и дверей в служебных помещениях и пр.