Свердловских врачей активно готовят к детской вакцинации от ковида

В Свердловской области полным ходом идет подготовка к вакцинации от ковида детей и подростков. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что детская вакцина от коронавируса поступит на Средний Урал только после завершения всех клинических испытаний. По его словам, сама вакцинация будет исключительно добровольной. Между тем, в учебных заведениях региона уже раздают бланки согласия на прививки от ковида. Свердловские власти заявляют, что не имеют к этому никакого отношения.

Как рассказал сегодня Харитонов, на данный момент конкретные сроки поступления вакцины для детей и подростков с 12 до 18 лет неизвестны.

"Медицинские организации к вакцинации детского и подросткового населения готовы. Проведена необходимая подготовка кадров. Проводятся беседы с родителями, потому что ребенка до 15 лет можно прививать только с письменного согласия родителей. Детскими медорганизациями закупается необходимое морозильное оборудование", - сообщил он.

По его словам, персонал детских больниц хорошо обучен вакцинации, но прививка от коронавируса имеет свои особенности.

"Вакцина замороженная. Поэтому мы специально проводим занятия с медицинскими сестрами о том, как правильно провести вакцинацию ребенку", - добавил Александр Харитонов.

Напомним, недавно в Свердловской области началось выборочное тестирование детей на COVID-19. Как говорят в Роспотребнадзоре, делается это для дальнейшего планирования профилактических мероприятий.