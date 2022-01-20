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Общество Свердловская область
Коллаж, ребенок, коронавирус, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловских врачей активно готовят к детской вакцинации от ковида

В Свердловской области полным ходом идет подготовка к вакцинации от ковида детей и подростков. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.
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Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что детская вакцина от коронавируса поступит на Средний Урал только после завершения всех клинических испытаний. По его словам, сама вакцинация будет исключительно добровольной. Между тем, в учебных заведениях региона уже раздают бланки согласия на прививки от ковида. Свердловские власти заявляют, что не имеют к этому никакого отношения.

Как рассказал сегодня Харитонов, на данный момент конкретные сроки поступления вакцины для детей и подростков с 12 до 18 лет неизвестны.

"Медицинские организации к вакцинации детского и подросткового населения готовы. Проведена необходимая подготовка кадров. Проводятся беседы с родителями, потому что ребенка до 15 лет можно прививать только с письменного согласия родителей. Детскими медорганизациями закупается необходимое морозильное оборудование", - сообщил он.

Врач, кабинет вакцинопрофилактики(2021)|Фото: Накануне.RU

По его словам, персонал детских больниц хорошо обучен вакцинации, но прививка от коронавируса имеет свои особенности.

"Вакцина замороженная. Поэтому мы специально проводим занятия с медицинскими сестрами о том, как правильно провести вакцинацию ребенку", - добавил Александр Харитонов.

Напомним, недавно в Свердловской области началось выборочное тестирование детей на COVID-19. Как говорят в Роспотребнадзоре, делается это для дальнейшего планирования профилактических мероприятий.

Теги: дети, врачи, вакцинация, ковид, Свердловская область



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