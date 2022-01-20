Бывший депутат Госдумы заочно арестован по делу о невыплате зарплаты

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего депутата Госдумы, экс-владельца промышленной группы "Новик" Алексея Лященко за долги по зарплате работникам, пишет "Коммерсантъ".

На основании заочного ареста следствие объявит Лященко в международный розыск по линии Интерпола.

Компания экс-депутата несколько лет была одним из основных операторов по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ. Однако работникам одного из предприятий холдинга не выплачивалась зарплата. По данным газеты, сумма задолженности превысила 200 миллионов рублей.

В 2017 году сотрудники компании "Новик", работающие на сервисном обслуживании подводных лодок в Вилючинске на Камчатке, обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с получением зарплаты, которую им не выдавали с 2016 года. Соответствующий вопрос поступил на «Прямую линию» президента, но не был озвучен, пишет Regnum.

В 2019 году созданная Лященко компания "Новик" обанкротилась, после чего было возбуждено уголовное дело.