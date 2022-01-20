СМИ: США разрешили Прибалтике поставлять Украине американское оружие

Госдепартамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправлять ракеты и другое оружие американского производства на Украину, пишет со ссылкой на три источника, знакомых с этим решением, Reuters. Поводом стала "растущая угроза российской агрессии".

В соответствии с правилами экспортного контроля страны должны получить разрешение Госдепа, чтобы передавать любое оружие, полученное ими от США, третьим странам. Полученное разрешение позволяет Эстонии передавать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве - ракеты Stinger. Об этом также заявляла на днях делегация Конгресса США в ходе визита в Киев.

Вчера Джо Байден заявил, что Россия дорого заплатит, если вторгнется на Украину, а США будут помогать Украине. Но меньшее вмешательство может обойтись не так дорого.