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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

В Прикамье приняли законопроект, расстроивший таксистов

Депутаты заксобрания Пермского края без споров и длительных обсуждений приняли законопроект об едином цвете для автомобилей такси, передает корреспондент Накануне.RU.

Единственный вопрос был задан депутатом Еленой Зыряновой. Она сообщила, что тоже ездит на такси и поинтересовалась, будет ли рост цен на услуги в связи с принятием этого закона. Министр транспорта Андрей Алякринский сообщил, что на тарифы это решение повлиять не должно, поскольку его внедрение будет постепенным, а белый цвет самый распространенный и дешевый.

"Проверим", - ответила парламентарий.

В итоге решение было принято единогласно.

Напомним, проект, который регламентирует внешний вид автомобилей такси был внесен в заксобрание в начале декабря. Проектом предлагается сделать основным цветом кузова белый, а также размещать на автомобилях полосу шириной 15–25 см из расположенных в шахматном порядке красных и белых квадратов. В приложенном к проекту заключении об оценке регулирующего воздействия отмечается, что новый дизайн такси впишется в существующий дизайн-код Перми и свяжет весь общественный транспорт одной цветовой символикой.

В силу изменения вступят с 1 сентября 2022 г.

Общественный совет по развитию такси полагает, что эти требования являются барьером для легальной таксомоторной деятельности. Совет полагает, что если цель авторов законопроекта гармонизировать такси с муниципальным общественным транспортом, то на размещение красно-белого шашечного пояса необходимы субсидии, чтобы компенсировать затраты, которые понесут перевозчики, приводя автомобили в соответствие с новыми требованиями.

Теги: такси, цвет, автомобиль, законопроект



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Ранее 09.12.2021 10:32 Мск Общественный совет по развитию такси в Прикамье выступил против единой расцветки для авто


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