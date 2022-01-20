Вокзал "Пермь II" предложили переименовать в "Пермь Великую" из-за конкуренции с Екатеринбургом

В Пермском крае железнодорожный вокзал "Пермь II" предложили переименовать в "Пермь Великая". Соответствующее обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину подготовило региональное отделение ЛДПР, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прочитал, что руководство Красноярского края в борьбе с Новосибирском за звание столицы Сибири обратилось к руководству РЖД о переименовании вокзала города в "Красноярск Главный". Так, может, и нам пора перестать бороться с Екатеринбургом за звание столицы Урала будучи Второй?" - написал на своей странице в "ВКонтакте" депутат заксобрания Прикамья Олег Постников.

В комментариях интернет-пользователи в большинстве депутата поддержали. Были комментарии с предложением вернуть вокзалу название "Молотов", а также жалобы на качество обслуживания.