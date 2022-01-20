20 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
скорая помощь, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Нижнем Тагиле работнику предприятия ампутировало 4 пальца из-за нарушения техники безопасности

В Нижнем Тагиле рабочий предприятия ООО Торговый дом "Старый соболь" лишился четырех пальцев левой руки. За это понесет ответственность руководитель обособленного подразделения организации, который, согласно обвинительному заключению, не обеспечил безопасность своим сотрудникам и не провел соответствующий инструктаж.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, инцидент произошел 9 апреля прошлого года, когда директор организации при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования не провел бригаде рабочих инструктаж. В тот день он просто дал указание сотрудникам на выполнение работ на станке для производства испытаний на прочность металлических шаров. При этом движущиеся и вращающиеся части станка не были ограждены защитным кожухом для безопасности рабочих.

Около 15.00, когда трое работников прибыли на место для выполнения порученной им работы, они обнаружили неисправность. Приступив к ремонту, один из них дал команду другому на включение электродвигателя привода станка путем нажатия кнопки запуска станка, не убрав руку и не отойдя от станка. В результате пальцы левой руки рабочего оказались между ремнем и стальным шкивом, что привело к ампутации четырех из них.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Санкция ч. 1 ст. 143 УК РФ в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы сроком до 1 года.

Теги: Нижний Тагил, ампутация, пальцы, техника безопасности



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