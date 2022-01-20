В Новосибирской области сразу несколько объектов строят с применением технологий информационного моделирования

Ход строительства дворца спорта «Ледовый центр Стрижи» и готовность к работе новой поликлиники ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница №3» накануне лично проинспектировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Эти важные для региона новые объекты возводятся при софинансировании из областного бюджета и поддержке правительства Новосибирской области.

Реализация спортивно-оздоровительного объекта с искусственным льдом идёт с применением технологий информационного моделирования (ТИМ/BIM), сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Андрей Травников подчеркнул, что арена «Стрижи» – первый в Новосибирской области объект, который изначально полностью реализуется по новым технологиям цифровых моделей. Двухэтажный многофункциональный спортивный комплекс «Ледовый центр Стрижи» на улице Тюленина площадью более 11 тыс. квадратных метров будет включать в себя две ледовых арены международного стандарта и всю современную сопутствующую инфраструктуру. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2022 года.

«Революция в этой сфере уже на пороге, и в ближайшие годы нам предстоит перевести всё наше строительство полностью на новые технологии. Очень важно, чтобы к этому были готовы не только проектировщики и строители, но и сфера образования и подготовки кадров, и все государственные службы и организации – инспекция Стройнадзора, экспертиза и так далее. В Новосибирской области уже несколько объектов строят с применением технологий информационного моделирования. Объёмы бюджетного строительства у нас колоссальные, поэтому переход к новым технологиям будет поэтапный. Наши специалисты к этому готовы, все необходимые бюджетные решения в этом направлении приняты», – отметил губернатор.

Поликлиника в микрорайоне Стрижи по ул. Кубовой рассчитана на 500 посещений в смену. Она выполнена по новым санитарным правилам и соответствует проекту «Безопасная городская среда».

Андрей Травников в ходе посещения объекта заявил, что уже в марте в поликлинике будут работать врачи и примут первых пациентов.

«Это – первая полноценная поликлиника, построенная в Новосибирске за последние 20 лет. Кроме того, это первый объект нового формата, и те 7 поликлиник, которые сегодня строят в рамках ГЧП, также нельзя будет называть просто поликлиниками – это огромные многофункциональные амбулаторные центры. У них будет самый широкий функционал – полноценные детское и взрослое отделения, круглосуточный травмпункт, мощнейший блок диагностики. Ещё одна важная составляющая этого проекта – сегодня внутри агломерации минздрав Новосибирской области проводит большую работу по более удобному для жителей перекреплению к медицинским учреждениям. К новой поликлинике в Стрижах будут прикреплены пациенты близлежащих территорий, и им не придётся ездить в Краснообск», – подчеркнул губернатор.

Отметим, что на оснащение поликлиники из средств бюджета Новосибирской области было выделено 129 млн руб. Закуплены маммограф; флюорограф; система ультразвуковой визуализации (УЗИ эксперт-класса); оборудование для ЦСО; современное оборудование для узких специалистов (гинеколога, офтальмолога, отоларинголога); оборудование для лаборатории; оборудование для приёма пациентов с COVID-19; аппараты и оборудование для физиотерапии; мягкий инвентарь; медицинская мебель; медикаменты и расходные материалы.

