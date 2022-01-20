20 Января 2022
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Общество Москва
Анастасия Волочкова (2019) | Фото:youtube.com

PR-директор Волочковой объяснила, почему артистка "не летает трезвой"

Стало известно, почему танцовщица Анастасия Волочкова употребляла алкоголь во время полета с Мальдив в Москву.

О нетрезвом состоянии звезды в своем заявлении сообщила компания "Аэрофлот". По данным перевозчика, устроившая дебош и перепалку с бортпроводниками артистка употребляла крепкий алкоголь.

Представитель Волочковой не стала отрицать, что танцовщица "приняла на грудь". Оказывается, всему виной аэрофобия. "Она трезвая не летает, потому что боится [полетов]", - цитирует Газета.Ру Светлану Герасимову, PR-директора Волочковой.

Напомним, на Волочкову составили два административных протокола. Она же собирается судиться с бортпроводником "Аэрофлота", обвиняя его в клевете.  

Теги: анастасия волочкова, алкоголь, дебош, самолет



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