СМИ: Порошенко получил пиар-индульгенцию по всем уголовным делам

Экс-президент Украины Петр Порошенко, освобожденный вчера под личное обязательство, хотя подозревается в госизмене, фактически получил пиар-индульгенцию по всем своим уголовным делам, пишет издание "Страна".

Вчера суд практически мгновенно освободил Порошенко, что связывается с прямым указанием госсекретаря США Энтони Блинкена, который на днях приезжал в Киев. И олигарх получил убедительный повод говорить, что против него ничего нет и все остальные дела тоже сфабрикованы, полагает издание.

При этом по тому же делу под домашним арестом сидит Виктор Медведчук, хотя он, в отличие от Порошенко, не сбегал за границу. Поэтому более строгая мера пресечения к нему выглядит политически мотивированной, что не играет в пользу Зеленского, который избирательно относится к своим оппонентам в зависимости от внешних указаний.

Все эксперты, СМИ и телеграм-каналы пишут об однозначной победе Порошенко и поражении Зеленского.

"Зеленский никогда не скрывал, что лучшее, что он умеет делать, - это веселить людей", - пишет депутат Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Олег Волошин.

"Власть проиграла полностью кейс Порошенко. Медийно в том числе. Лучше бы они даже не начинали. Все писали, что Порошенко получит домашний арест, что считалось в кулуарах тоже поражением власти, но они еще больше опозорились. Зе-трус - именно такое клеймо порохоботы смогут "нацепить" на Зеленского, который спрятался от всех на Банковой. Порошенко продолжит "давить" на Зе-власть, которая может скоро посыпаться, как домино", - прогнозирует телеграм-канал "Легитимный".