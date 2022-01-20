СМИ: Порошенко получил пиар-индульгенцию по всем уголовным делам

20 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы (2022) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

СМИ: Порошенко получил пиар-индульгенцию по всем уголовным делам

Экс-президент Украины Петр Порошенко, освобожденный вчера под личное обязательство, хотя подозревается в госизмене, фактически получил пиар-индульгенцию по всем своим уголовным делам, пишет издание "Страна".

Вчера суд практически мгновенно освободил Порошенко, что связывается с прямым указанием госсекретаря США Энтони Блинкена, который на днях приезжал в Киев. И олигарх получил убедительный повод говорить, что против него ничего нет и все остальные дела тоже сфабрикованы, полагает издание.

При этом по тому же делу под домашним арестом сидит Виктор Медведчук, хотя он, в отличие от Порошенко, не сбегал за границу. Поэтому более строгая мера пресечения к нему выглядит политически мотивированной, что не играет в пользу Зеленского, который избирательно относится к своим оппонентам в зависимости от внешних указаний.

Все эксперты, СМИ и телеграм-каналы пишут об однозначной победе Порошенко и поражении Зеленского.

"Зеленский никогда не скрывал, что лучшее, что он умеет делать, - это веселить людей", - пишет депутат Рады от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Олег Волошин.

"Власть проиграла полностью кейс Порошенко. Медийно в том числе. Лучше бы они даже не начинали. Все писали, что Порошенко получит домашний арест, что считалось в кулуарах тоже поражением власти, но они еще больше опозорились. Зе-трус - именно такое клеймо порохоботы смогут "нацепить" на Зеленского, который спрятался от всех на Банковой. Порошенко продолжит "давить" на Зе-власть, которая может скоро посыпаться, как домино", - прогнозирует телеграм-канал "Легитимный".

Теги: украина, петр порошенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 797

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети