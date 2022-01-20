В Челябинске военнослужащего осудили за наркотики

В Челябинске сержанта приговорили к 4 годам лишения свободу условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, мужчина проходил военную службу по контракту. Военнослужащий через Интернет купил почти 10 гр. мефедрона на 12 тыс. рублей. Получив наркотики, он поехал на такси в Челябинске. Машину остановили сотрудники ГИБДД и в ходе проведения досмотра обнаружили наркотики.

Приговор мужчине огласили в расположении войсковой части в присутствии личного состава.