В ФРГ глава МИД и вице-канцлер стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

Главу МИД Германии Аннулену Бербок и вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека заподозрили в злоупотреблениях при выплате связанных с коронавирусом надбавок.

Расследование в отношении руководства германской партии "Союз-90/ зеленые" ведет прокуратура Берлина, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на источники.

В числе фигурантов, помимо Бербок и Хабек, еще четыре политика.

По данным издания, всех их подозревают в незаконном получении в 2020 году выплат, связанных с пандемией коронавируса, в размере €1,5 тыс.

Отмечается, что вопрос о выплатах для Бербок поднимался еще в период избирательной кампании, пишет Regnum. Тогда политик призналась, что не задекларировала рождественские бонусы и "коронавирусную" выплату — в общей сложности €25 220.

Ранее "ковид-скандал" разгорелся в Великобритании - премьер-министра страны Бориса Джонсона допросила Служба высших чиновников королевства (ведомство занимается вопросами соответствия государственных служащих их должностям). The Telegraph сообщает, что интерес представителя службы связан с вечеринкой, которую Джонсон с женой посетил во время локдауна. Предположительно, вечеринка, нарушающая все правила, прошла прямо в резиденции премьера на Даунинг-стрит.